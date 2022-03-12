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Графика Steam Deck в Vulkan тесте Geekbench догоняет AMD Vega 11 и Intel Iris Xe MAX
Тест проводился в Windows 10, недавно Valve выпустила драйвера для этой ОС.
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Valve накануне предоставила первые Windows драйверы для портативного игрового компьютера Steam Deck и теперь пользователи начинают тестировать устройство под Windows. Сегодня в Geekbench обнаружили первый результат встроенной графики в тесте, использующем графический API Vulkan, сообщает ресурс MyDrivers. Судя по информации в базе данных, встроенная графика набрала 14562 балла. Стоит напомнить, что это решение на базе графической архитектуры RDNA 2, оно содержит 8 блоков Compute Units (CU), общее количество потоковых процессоров составляет 512 единиц и работают они на частоте до 1,6 ГГц.

Источник: Geekbench

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Одного результата недостаточно, чтобы попасть в сводный рейтинг Geekbench, но судя по тем данным, что есть на данный момент, графическое ядро немного опережает NVIDIA GeForce MX350 (14059 баллов), и приближается к таким интегрированным решениям, как AMD Vega 11 (14896 баллов) и Intel Iris Xe MAX (14737 баллов). К слову, Vega 10 когда-то рекомендовалась Valve в качестве возможной альтернативы для специалистов, которым не достался комплект разработчика Steam Deck.

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#steam #valve #игры #steam deck #тесты не тесты
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