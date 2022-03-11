Пока в сборке для разработчиков.

В версии веб-браузера Google Chrome Canary для разработчиков появилась новая функция, которая должна повысить удобство и продуктивность при поиске информации. Это боковая панель поиска Side Search, она позволит быстро переключиться на другой сайт из поисковой выдачи или изменить свой запрос, сохранив текущую страницу перед глазами.

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Пользователь получит возможность открыть боковую панель поиска, когда перейдёт из поисковой выдачи Google на какой-либо сайт. Слева от адресной строки появляется кнопка с пиктограммой G, её нажатие и открывает боковую панель с текущей поисковой выдачей. При нажатии на другой источник, он откроется в текущей вкладке. Некоторые пользователи предпочитают настройку, когда сайты из поисковой выдачи открываются в новых вкладках, теоретически, Side Search позволит отказаться от этого.

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На данный момент Side Search является экспериментальной функцией, неизвестно, когда она появится в стабильной сборке. Как отмечает ресурс Neowin, пока Side Search немного проигрывает по удобству и гибкости аналогу в Microsoft Edge, но со временем ситуация может измениться. Включить боковую панель можно в разделе экспериментальных функций chrome://flags, нужно найти Side Search и установить переключатель в Enabled.