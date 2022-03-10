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В Google могут создавать собственный аналог Wine для запуска Windows-игр в Linux
Это помогло бы расширить библиотеку облачного игрового сервиса Stadia.
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Облачный игровой сервис Google Stadia не доступен в России и вряд ли будет доступен, однако следить за его развитием всё равно в некоторой степени интересно. Google продолжает заниматься разработкой интересных проектов, которые, возможно, помогут не только самой Stadia укрепиться на рынке, но и окажут влияние на развитие Linux.

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Сервис Stadia работает на Debian Linux, использует графический API Vulkan. Для запуска Windows игр требуются специальные «прослойки» и похоже, что Google разрабатывает собственное решение с нуля, сообщает ресурс GamingOnLinux. Во всяком случае, на это намекает тема одного из докладов, который состоится на конференции разработчиков Google For Games 15 марта: «Как написать эмулятор Windows для Linux с нуля?»

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Описание доклада такое же интригующее, как и его название. Разработчики должны в подробностях рассказать о ряде своих технических реализаций. Интересно, будет ли решение Google опубликовано в открытом доступе и распространяться по свободной лицензии, не менее интересно и то, почему Google не использовала существующие проекты, такие как Wine.

Подробный обзор технологии, лежащей в основе решения Google для запуска немодифицированных Windows-игр на Stadia. Это глубокий технический обзор некоторых основных концепций, цель которого — позволить любознательным программистам лучше понять подобные технологии и, возможно, создать свои собственные.
Google for Games Developer Summit 2022
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