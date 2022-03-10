Варианты для ноутбуков и настольных ПК.

В ближайшее время должны появиться первые дискретные графические ускорители Intel, поэтому в сети появляется всё больше подробностей о будущих новинках, но пока не о всех, а только о вариантах начального класса на основе меньшего графического процессора. Intel присвоила своим устройствам Arc Alchemist для настольных и мобильных компьютеров до 32 идентификаторов PCI в новых драйверах, сообщает Guru3D со ссылкой на информацию Twitter-блогера @momomo_us. Информация даёт общее представление о том, какие видеокарты могут быть представлены в первой волне.

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Графические ускорители Arc A380, A350, A370M, A350M входят в число продуктов, которые могут первыми появиться на рынке, эти имена уже явно указаны в списке идентификаторов. Внимание привлекает и Iris Xe Max A200M, достаточно странное обозначение, позиционирование этого варианта вызывает вопросы. По некоторым предположениям, эта модель входит в линейку Arc, но обладает невысокой производительностью и не предназначена для игр, поэтому было выбрано другое название.