Сегодня стало известно, что Xiaomi планирует выпустить флагманские смартфоны серии Redmi K50 17 марта. Сначала смартфоны появятся в Китае, но они ожидаются и на глобальном рынке, отмечает ресурс GSMArena. Смартфоны этой серии привлекли к себе достаточно большое внимание, ожидается три модели и всем им приписывают отличные конфигурации.
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Xiaomi заявляет, что нас ждут флагманские чипы Dimensity, как уточняет Sparrows News, ожидаются модели на базе Dimensity 8100 и Dimensity 9000, последний станет основой флагмана линейки, модели Redmi K50 Pro Plus. Модель уже отметилась в бенчмарке AnTuTu, набрав более миллиона баллов. Флагманский чип Dimensity 8100 проще, но предлагает высокую производительность и ряд премиальных функций — он должен стать основой Redmi K50 Pro. Судя по всему, планируется и базовый вариант Redmi K50. На каком чипсете работает этот вариант, мы узнаем уже через неделю.
Также опубликованный сегодня тизер показывает блок камер с треугольным расположением объективов, основной модуль оснащён сенсором с разрешением 108 МП. Внимание можно обратить и на конструкцию корпуса, закругленные края, которые должны повысить комфорт при использовании смартфона.