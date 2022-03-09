Такой величины удастся достичь в ближайшие годы.

В ближайшие годы Toshiba планирует значительно увеличить ёмкость своих жёстких дисков, об этом компания сообщила в стратегии разработки продуктов корпоративного сегмента. Речь идёт о моделях класса Nearline, среди которых в следующем поколении появятся варианты объёмом 35 ТБ. Выход нового поколения запланирован до 2024 года. После этого, за 2 года компания планирует дойти до отметки 40 ТБ и превысить её.

реклама

Для достижения таких объёмов Toshiba будет внедрять всё больше инженерных инноваций, в ход пойдут фирменные разновидности магнитной записи с микроволнами, технологии FC-MAMR и MAS-MAMR, также планируется увеличить количество слоёв до 11. Компания продолжает движение и в направлениях повышения надёжности, улучшения стабильности сигналов, снижения воздействия помех — всесторонне развивает свои продукты и находится на связи с крупнейшими операторами облачных сервисов, что позволяет формировать план развития в соответствии с потребностями отрасли и вовремя поддерживать её продуктами с нужными характеристиками.