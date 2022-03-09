А вот Intel Core i9-12900K может дать отпор в однопоточной производительности.

Накануне Apple представила M1 Ultra – свой флагманский SoC в линейке M1. Это монструозный чип, который объединяет два M1 Max через высокоскоростное межсоединение UltraFusion. Общее количество вычислительных ядер в M1 Ultra равно 20, 16 из них производительные, а 4 эффективные. Свои вычислительные возможности M1 Ultra уже успел продемонстрировать в Geekbench, в многопоточной производительности он обошёл Intel Core i9-12900K и даже смог приблизиться к процессорам AMD для рабочих станций, у которых ядер существенно больше.

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Apple M1 Ultra набрал 1793 балла в одноядерном и 24055 баллов в многоядерном тесте. Ресурс Wccftech подобрал результаты Intel Core i9-12900K и AMD Ryzen Threadripper 3970X, которые были получены на macOS. Intel оказался быстрее в однопотоке на 14%, но в многопотоке отстал на 20%. Вариант AMD был медленнее в однопотоке, но смог опередить Apple M1 Ultra в многопотоке, правда лишь на 7%, имея 32 ядра и 64 потока. Одноядерная производительность Apple M1 Ultra в Geekbench оказалась примерна равна показателю AMD Ryzen 9 5950X, он набирает около 1753 баллов.