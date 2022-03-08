С переходом на Windows 11 владельцы систем с процессорами AMD выявили у них новые проблемы, связанные со встроенной реализацией модуля безопасности fTPM. Новая операционная система требует наличия TPM для полной совместимости, но в случае с процессорами AMD включение fTPM вызывает периодические зависания. AMD признала проблему, сообщает ресурс VideoCardz со ссылкой на официальное заявление компании, она уже исправлена, но новые BIOS для материнских плат придётся подождать.
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На данный момент AMD работает с партнёрами по производству материнских плат над внедрением исправлений. Новая прошивка появится не ранее чем через два месяца, в начале мая, но компания отмечает, что в случае с каждым производителем сроки могут отличаться. Новые BIOS с исправлением fTPM будут основаны на версии микропрограммы AGESA 1.2.0.7 или новее.
Как объясняет AMD, проблема связана с тем, что некоторые конфигурации на базе процессоров AMD Ryzen могут периодически выполнять операций fTPM во флэш-памяти SPIROM на материнской плате, что приводит к так называемым «заиканиям» в работе системы во время выполнения транзакции в памяти.