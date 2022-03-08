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В Китае мобильные видеокарты NVIDIA без блокировки LHR превращают в настольные варианты для майнинга
В ноутбуках блокировку Lite Hash Rate не использовали.
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Майнеры криптовалют продолжают охоту на видеокарты NVIDIA без блокировки Lite Hash Rate (LHR), такие модели на рынке найти сложно, ведь их уже давно вытеснили новые варианты, где скорость хеширования сильно урезана. Целесообразность этого вызывает сомнения, ведь создатели программного обеспечения для добычи криптовалют уже приспособились к ограничениям и позволяют практически полностью использовать потенциал LHR видеокарт, одновременно добывая две или даже три криптовалюты. Несмотря на это, спрос на карты без блокировки и похоже, что в Китае некоторые компании наладили собственное производство таких видеокарт на базе графических процессоров NVIDIA от ноутбуков.

Источник: CNBETA

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Ряд ресурсов сообщает о появлении странных видеокарт на китайских торговых площадках, это настольные модели, которые используют мобильные графические процессоры GA106 от GeForce RTX 3060. Видеокарты в ноутбуках никогда не подвергались блокировке LHR и предлагают полную скорость хеширования около 50 мегахешей в секунду (МХ/с). В одном из объявлений предлагается ферма на базе девяти таких моделей, которые вместе выдают около 240 МХ/с при энергопотреблении около 910 Вт.

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Как и где производятся эти видеокарты, где для них берут графические процессоры, разрабатывается ли печатная плата с нуля или энтузиасты просто пересаживают чип из ноутбука — всё это и другие подробности неизвестны, на устройствах нет маркировок производителей. Такие видеокарты продаются на китайском рынке по цене от 550 до 570 долларов США. Возможно, для игр они также подойдут, предусмотрен HDMI видеовыход, а у мобильного чипа GA106 даже немного больше CUDA-ядер, чем у настольного варианта.

Источники:
CNBETA
Tom's Hardware
Weibo
#nvidia #майнинг
2
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