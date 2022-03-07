Компания известна графическими ускорителями PowerVR, которые успешно используются в различных SoC.

Сообщество разработчиков программного обеспечения с открытым исходным кодом продолжает расти, что не может не радовать. Imagination Technologies присоединяется к разработке драйверов Mesa для того, чтобы реализовать поддержку собственных графических ускорителей PowerVR, сообщает GamingOnLinux. Запрос на слияние для Vulkan драйвера Mesa находится на рассмотрении, в комментарии разработчик Фрэнк Биннс (англ. Frank Binns) с радостью сообщает о готовности драйвера PowerVR Vulkan и приводит дополнительную информацию.

«Я рад поделиться с вами информацией о том, что в течение последнего года мы работали над новым драйвером Vulkan, компилятором и DRM-драйвером ядра Linux для наших PowerVR GPU. Поскольку для нас было важно сделать все "правильно", мы привлекли компанию Collabora на ранних этапах проекта. Они оказали нам большую помощь и консультировали нас в вопросах выбора подходящих решений и разработки драйвера» Фрэнк Биннс, PowerVR Vulkan driver

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На данный момент внимание сосредоточено на разработке драйверов под архитектуру Rogue, которая была протестирована в Acer Chromebook R13 на базе однокристальной системы Mediatek MT8173 с графикой GX6250, отмечает Phoronix. Также ведётся работа для запуска OpenGL поверх Vulkan с помощью проектов Zink и ANGLE.