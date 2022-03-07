На прошедшей выставке MWC 2022 компания HMD Global представила несколько новых смартфонов Nokia, но среди них не нашлось устройств высокого класса. Это заинтересовало журналистов ресурса Android Authority, которые решили выяснить напрямую у представителей HMD Global, отказалась ли компания от флагманов.
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Руководитель отдела глобального маркетинга продуктов HMD Адам Фергюсон (англ. Adam Ferguson) ответил на этот вопрос: «Сейчас для нас нет смысла делать телефон за 800 долларов», что можно расценивать как прямое признание со стороны компании в отсутствии интереса к флагманскому сегменту. Также специалист добавил, что HMD «не хочет ввязываться в масштабную войну спецификаций с другими игроками» и будет придерживаться другой стратегии: создание устройств начального и среднего уровня с достаточно широким набором функций, с хорошей автономностью и по доступной цене. Также компания развивается на рынке смартфонов с предоплатой в США, намерена занять лидирующую позицию в этом сегменте к концу года.
Новая стратегия уже помогла стабилизировать бизнес после не самого удачного периода в 2019 и начале 2020 года, на данный момент HMD Global сохраняет прибыльность уже в течение шести кварталов.