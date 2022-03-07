Гонка спецификаций компанию не интересует.

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

На прошедшей выставке MWC 2022 компания HMD Global представила несколько новых смартфонов Nokia, но среди них не нашлось устройств высокого класса. Это заинтересовало журналистов ресурса Android Authority, которые решили выяснить напрямую у представителей HMD Global, отказалась ли компания от флагманов.

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Руководитель отдела глобального маркетинга продуктов HMD Адам Фергюсон (англ. Adam Ferguson) ответил на этот вопрос: «Сейчас для нас нет смысла делать телефон за 800 долларов», что можно расценивать как прямое признание со стороны компании в отсутствии интереса к флагманскому сегменту. Также специалист добавил, что HMD «не хочет ввязываться в масштабную войну спецификаций с другими игроками» и будет придерживаться другой стратегии: создание устройств начального и среднего уровня с достаточно широким набором функций, с хорошей автономностью и по доступной цене. Также компания развивается на рынке смартфонов с предоплатой в США, намерена занять лидирующую позицию в этом сегменте к концу года.

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Новая стратегия уже помогла стабилизировать бизнес после не самого удачного периода в 2019 и начале 2020 года, на данный момент HMD Global сохраняет прибыльность уже в течение шести кварталов.