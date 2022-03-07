А вот некоторый исходный код действительно попал в руки злоумышленников.

Вслед за NVIDIA атаке хакерской группировки LAPSUS$ подверглась Samsung. Несколько дней назад хакеры сообщили, что им удалось заполучить около 190 ГБ конфиденциальных данных, среди которых, как утверждалось, присутствует исходный код некоторых функций безопасности Samsung и даже исходный код партнёров компании. Сегодня Samsung подтвердила ресурсу SamMobile, что её системы подверглись атаке и прокомментировала ситуацию.

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Компания сообщила, что незамедлительно усилила меры безопасности, но злоумышленникам действительно удалось заполучить некоторую информацию. На данный момент говорится лишь о некотором исходном коде, который имеет отношение к семейству устройств Galaxy. Утечка не охватывает личную информацию клиентов, потребителей или сотрудников. Но в таких случаях лучше подстраховаться: изменить пароль, проверить двухфакторную аутентификацию, включить её, если она не использовалась, а если использовалась — проверить параметры.