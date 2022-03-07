Вслед за NVIDIA атаке хакерской группировки LAPSUS$ подверглась Samsung. Несколько дней назад хакеры сообщили, что им удалось заполучить около 190 ГБ конфиденциальных данных, среди которых, как утверждалось, присутствует исходный код некоторых функций безопасности Samsung и даже исходный код партнёров компании. Сегодня Samsung подтвердила ресурсу SamMobile, что её системы подверглись атаке и прокомментировала ситуацию.
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Компания сообщила, что незамедлительно усилила меры безопасности, но злоумышленникам действительно удалось заполучить некоторую информацию. На данный момент говорится лишь о некотором исходном коде, который имеет отношение к семейству устройств Galaxy. Утечка не охватывает личную информацию клиентов, потребителей или сотрудников. Но в таких случаях лучше подстраховаться: изменить пароль, проверить двухфакторную аутентификацию, включить её, если она не использовалась, а если использовалась — проверить параметры.
«Недавно нам стало известно о нарушении системы безопасности, которое коснулось некоторых внутренних данных компании. После обнаружения данного инцидента мы немедленно усилили систему безопасности. По результатам первоначального анализа, инцидент связан с исходными кодами, относящимися к работе устройств Galaxy, но не касается личной информации наших потребителей или сотрудников. В настоящее время мы не ожидаем каких-либо последствий для нашего бизнеса или клиентов. Мы приняли меры для предотвращения подобных инцидентов в дальнейшем и продолжим непрерывно оказывать услуги нашим клиентам»— заявление Samsung ресурсу SamMobile