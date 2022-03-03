Хорошо сбалансированный аппарат с 12 ГБ оперативной памяти, дисплеем 120 Гц, тройной камерой с основным датчиком на 64 МП и ёмким аккумулятором.

Realme начинает продажи своего нового смартфона V25, его заметили на китайском сайте компании с ценой 1999…2099 китайских юаней, сообщает Gizmochina. Устройство доступно в единственном варианте с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем класса UFS 2.2 на 256 ГБ. Сердцем платформы является чипсет Qualcomm Snapdragon 695 с поддержкой 5G. Это хорошо сбалансированная по производительности и энергопотреблению система на базе 6-нм техпроцесса TSMC с двумя кластерами ядер Kryo 660 2 + 6 и графическим ядром Adreno 619.

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Массив камер представлен тройной комбинацией объективов, основной на 64 МП, и два по 2 МП: портретный и макро. Фронтальная камера 16 МП, она располагается в отверстии дисплея. Сам дисплей обладает диагональю 6,6 дюймов, используется IPS матрица с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, для динамического регулирования которой предусмотрено 6 ступеней.

Работа смартфона поддерживается аккумулятором на 5000 мАч, есть быстрая зарядка мощностью 33 Вт — она позволит восстановить половину заряда примерно за 27 минут. Устройство выделяет интересный дизайн, покрытие задней панели меняет цвет под воздействием солнечного света и имитирует звёздное небо. Толщина устройства 8,5 мм, вес — 195 грамм.

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Среди других особенностей поддержка двух SIM-карт, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 и GPS, используется порт USB-C и аудио 3,5 мм. Система находится под управлением Android 12 с фирменной оболочкой Realme 3.0.