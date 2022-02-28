Тест разрабатывается в сотрудничестве с Lenovo.

В последнее время компания UL Benchmarks всё чаще радует сообщество новыми бенчмарками. Одной из причин этого является быстрое развитие технологий, появляется новое оборудование, новые возможности и новые API, что требует и новых сценариев тестирования для полноценной оценки производительности современных игровых систем.

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В 2020 году Microsoft представила DirectX 12 Ultimate, который стал стандартом для современных игр, но ещё не все возможности этого API используются в играх повсеместно. 3DMark уже предлагает отдельные сценарии тестирования для измерения производительности при работе с технологиями трассировки лучей, сетчатых шейдеров и других, отмечает VideoCardz, но теперь UL Benchmarks готовит новый сценарий 3DMark Speed Way, в котором система будет нагружена сразу всеми этими технологиями.

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Новый тест разрабатывается при спонсорской поддержке компании Lenovo, поэтому в сценах будет часто встречаться логотип брэнда Legion, под которым выпускается продукция компании для геймеров. 3DMark Speed Way будет доступен в Steam в конце этого года.