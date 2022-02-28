От 600 до 41000 МГц — поддерживается всё.

Qualcomm анонсировала модем Snapdragon X70 5G, новинка начнёт поставляться партнёрам во второй половине этого года, предлагая высокие скоростные показатели, отличную энергоэффективность и качество связи — не обошлось без искусственного интеллекта (ИИ).

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Модем работает с любым существующим коммерческим диапазоном 5G от 600 до 41000 МГц. Работа ИИ направлена на оптимизацию связи, обеспечение наилучших показателей производительности и энергосбережения в любой ситуации: стабилизация скорости, помощь при формировании и отслеживании лучей в диапазонах до 6 ГГц и mmWave, увеличение покрытия, поиск сети, снижение задержки и это далеко не все задачи, в которых принимает участие интеллектуальная система. По нисходящей линии связи Snapdragon X70 может обеспечить скорость передачи вплоть до 10 Гбит/с, а по восходящему каналу 3,5 Гбит/с, отмечает Android Authority.

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Что касается энергоэффективности, она улучшилась на 60% как за счёт помощи ИИ, так и за счёт технологий энергосбережения Qualcomm 5G PowerSave 3-го поколения, отслеживания огибающей с усилителем Qualcomm QET7100. По предположениям Wccftech, в новых смартфонах Snapdragon X70 будет предлагаться вместе с обновлённой однокристальной системой Snapdragon 8 Gen 2.