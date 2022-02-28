Видеокарта с более производительным чипом уступает младшему варианту из-за зажатого энергопотребления и частот.

Сделать правильный выбор в случае с ноутбуком сложнее, чем с обычным компьютером. Казалось бы, отличий в тактике подбора нет, проверяй, сравнивай конфигурации, ищи результаты обзоров и тестов, но ситуацию усложняют различные уровни TDP или TGP, которые устанавливаются как производителями компонентов, в зависимости от модели, так и производителями ноутбуков, с учётом систем охлаждения и других особенностей — можно запутаться. В случае с видеокартами, старшая модель может оказаться менее производительной, чем младшая, на новый пример такой ситуации обращает внимание ресурс VideoCardz, ссылаясь на недавние тесты Notebookcheck.

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Первые тесты Notebookcheck игрового ноутбука MSI Stealth GS66 с графическим процессором GeForce RTX 3070 Ti показали, что он медленнее, чем RTX 3070 в модели MSI Vector GP66. Всё дело в уровне TGP видеокарт, в MSI Stealth GS66 это 105 Вт, а в MSI Vector GP66 — 150 Вт. Ограничение отражается на максимальных частотах графического процессора, 1035 МГц у RTX 3070 Ti против 1485 МГц у RTX 3070, в итоге младшая модель оказывается более производительной, приблизительно от 8 до 24%. Если сравнивать количество CUDA-ядер, то в RTX 3070 Ti их больше на 15%.