Кэша становится в два раза больше.

Известный фотограф и энтузиаст Fritzchens Fritz (Twitter @FritzchensFritz) поделился информацией о разблокировке кэш-памяти L2 на процессоре AMD K6-2+, что превращает процессор в более производительный вариант K6-III+. Оба процессора используют одну архитектуру и очень похожи, отличие заключается только в кэше 2-го уровня, которого у K6-2+ в два раза меньше — 128 КБ.

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Как объясняет ресурс Tom’s Hardware, вся модификация заключается в перемещении одного из конденсаторов. Данные метод был впервые описан на форумах Vogons, сравнивая два процессора энтузиасты заметили, что нижний правый конденсатор на AMD K6-2+ установлен со смещением и соединяет другие контакты. Расположение конденсатора в том же положении, что и у K6-III+, позволило разблокировать всю кэш-память 2-го уровня объёмом 256 КБ. Энтузиаст подтвердил, что в его случае кэш-память оказалась полностью работоспособной, но так может повезти не всем, есть вероятность, что кэш будет полностью неработоспособным или его разблокировка приведет к нестабильной работе процессора.