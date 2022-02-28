Процессор с 96 МБ кэш-памяти 3-го уровня продлит жизнь платформе AM4.

Компания AMD в начале года представила процессор Ryzen 7 5800X3D с увеличенным кэшем 3-го уровня. О продажах новинки пока ничего не известно, но один из производителей материнских плат уже готов предложить поддержку этого процессора. Компания GIGABYTE накануне выпустила новый BIOS для своих материнских плат AM4 серий 500 и 400, определённо хорошая новость для владельцев плат на базе чипсетов 400 серии. В числе изменений новых BIOS обновление библиотеки AGESA ComboV2 PI до версии 1.2.0.6B – это устраняет несколько ошибок в работе fTPM, отмечает Wccftech.

Обновление BIOS на примере GIGABYTE B450M DS3H WIFI. Источник: GIGABYTE

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Стоит напомнить, что AMD Ryzen 7 5800X3D предлагает 8 ядер и 16 потоков, это оптимальная конфигурация для современных игр. Относительно AMD Ryzen 7 5800X, частоты X3D версии стали ниже, 3,4 ГГц в базовом режиме с повышением до 4,5 ГГц, удалось сохранить TDP на отметке 105 Вт. Частоты стали ниже, но производительность процессора в играх должна быть существенно выше за счёт 96 МБ кэш-памяти 3-го уровня. В среднем компания оценивала прирост в 15%, но в некоторых играх возможен прирост даже около 40%. Процессор является отличным вариантом продления жизни платформе AM4, когда на рынке появляются новые решения с поддержкой памяти DDR5 – большой кэш может нивелировать потери от возрастающих требований к пропускной способности памяти.