Гейб Ньюэлл считает, что это будет очень интересным вариантом для подписчиков Game Pass.

Steam является одной из самых популярных игровых платформ, объединяя игры от множества студий и издателей. К сервису присоединилась и Microsoft, которая когда-то выпускала свои игры только в Microsoft Store, хотя сейчас не все игры Microsoft доступны в Steam, можно ожидать, что их количество в будущем будет только расти. Bethesda Softworks, купленная Microsoft в пролом году, недавно отказалась от собственного лаунчера в пользу Steam. Интересно, появится ли в Steam возможность оформления игровых подписок Xbox Game Pass и PC Game Pass, ведь EA Play от Electronic Arts в системе уже есть, а может Valve создаст свой вариант подписки, — на эти вопросы Гейб Ньюэлл (англ. Gabe Newell) ответил изданию PCGamer.

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Глава Valve дал понять, что собственный сервис подписки Valve вряд ли появится, по крайней мере сейчас об этом речи не идёт. А вот добавить в систему сервис партнёра компания не против, более того, будет только рада такому решению, считая, что это будет крайне положительно для подписчиков Game Pass.