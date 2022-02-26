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Valve не планирует создавать свою подписку на игры, компания будет рада Xbox Game Pass в Steam
Гейб Ньюэлл считает, что это будет очень интересным вариантом для подписчиков Game Pass.
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Steam является одной из самых популярных игровых платформ, объединяя игры от множества студий и издателей. К сервису присоединилась и Microsoft, которая когда-то выпускала свои игры только в Microsoft Store, хотя сейчас не все игры Microsoft доступны в Steam, можно ожидать, что их количество в будущем будет только расти. Bethesda Softworks, купленная Microsoft в пролом году, недавно отказалась от собственного лаунчера в пользу Steam. Интересно, появится ли в Steam возможность оформления игровых подписок Xbox Game Pass и PC Game Pass, ведь EA Play от Electronic Arts в системе уже есть, а может Valve создаст свой вариант подписки, — на эти вопросы Гейб Ньюэлл (англ. Gabe Newell) ответил изданию PCGamer.

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Глава Valve дал понять, что собственный сервис подписки Valve вряд ли появится, по крайней мере сейчас об этом речи не идёт. А вот добавить в систему сервис партнёра компания не против, более того, будет только рада такому решению, считая, что это будет крайне положительно для подписчиков Game Pass.

«Я не думаю, что это то, что мы должны делать сами, создавать сервис подписки на данный момент. Но для их пользователей [Xbox/PC Game Pass, Microsoft] это явно привлекательная возможность, и мы будем рады сотрудничать с ними, чтобы внедрить ее в Steam».
Гейб Ньюэлл изданию PCGamer
#microsoft #steam #valve #игры #xbox game pass #pc game pass
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