И в многопоточной немного не догнал 24-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3960X.

Новый настольный процессор Intel Core i9-12900KS добрался до Geekbench и побил все рекорды однопоточной производительности. Максимальный однопоточный результат из появившегося накануне набора тестов составил 2101 балл. Процессор занимает первое место в общем рейтинге, превосходя вариант K приблизительно на 5%, сообщает VideoCardz. К слову, весь «топ-10» рейтинга одноядерной производительности Geekbench занимают процессоры Intel 12- и 11-го поколений, 11 место удерживает AMD Ryzen 9 5950X со средней оценкой 1686 баллов.

Однопоточный Многопоточный Общий рейтинг. Источник: Geekbench

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Максимальная оценка многопоточной производительности Intel Core i9-12900KS составила 19010 баллов, это очень хороший результат для 16-ядерного процессора — на 10% быстрее варианта K, на 15% быстрее AMD Ryzen 9 5950X и на 4% медленнее 24-ядерного AMD Ryzen Threadripper 3960X.

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По сравнению с Intel Core i9-12900K, вариант KS предлагает на 300 МГц большую максимальную частоту и на 200 МГц большую базовую частоту производительных ядер — 5,5 и 3,4 ГГц. Это потребовало увеличения лимитов мощности, базового до 150 Вт, а PL1 и PL2 до 260 Вт. По слухам, продажи Intel Core i9-12900KS запланированы на начало марта. Процессор недавно заметили с ценой около 750 долларов США.