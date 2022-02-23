Число CUDA-ядер не увеличилось.

Новые варианты видеокарты GeForce RTX 3060 Ti заметили на сайте компании ZOTAC, автор находки, известный Twitter блогер @momomo_us, отмечает, что это модели на базе графического процессора GA103 — самого производительного чипа, используемого в ноутбуках для мобильной RTX 3080 Ti. Намёки на возможность применения флагманского мобильного графического процессора в настольной видеокарте среднего сегмента появились достаточно давно, но вызывали некоторые подозрения — этот шаг требует отключения большого количества блоков.

ZOTAC GeForce RTX 3060Ti в исполнении PGF GOC-X. Источник: ZOTAC

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В версии GA103 для GeForce RTX 3080 Ti активны 7424 CUDA-ядра, а в RTX 3060 Ti их 4680. Как следует из спецификаций на сайте ZOTAC, для новой RTX 3060 Ti количество CUDA-ядер осталось прежним, а значит отключено около 40% всего GA103. Новый чип получил кодовое обозначение GA103-200, возможно, что причина его появления в большом количестве отбраковки.

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Что касается моделей ZOTAC, то это несколько вариантов под брендом GOC-X. Это хорошо оснащённые видеокарты, которые выделяются продвинутой системой охлаждения с массивным радиатором и тремя вентиляторами. Лучший вариант PGF GOC-X оснащён фирменным чипом ZOTAC Power Boost, на который компания возлагает задачи по стабилизации напряжения. Максимальная частота ядра самой продвинутой версии достигает 1725 МГц, референсный вариант NVIDIA может предложить ускорение до 1670 МГц.