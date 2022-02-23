Это популярный «выживач» и гоночная аркада.

Пользователь интернет платформы Dealabs под псевдонимом billbil-kun в прошлом году зарекомендовал себя точными предсказаниями игровых подборок PlayStation Plus. Теперь энтузиаст перешёл от точных прогнозов к более расплывчатым намёкам, но все ещё позволяющим понять, какие игры стоит ожидать подписчикам сервиса. Сегодня в сообщении на Dealabs пользователь указал на то, что в новую подборку игр могут войти Ark Survival Evolved, очень популярный «выживач», а также Team Sonic Racing — гоночная аркада с героями из легендарной франшизы.

«Добрый день или добрый вечер всем, в последнее время у меня вызвали интерес игры Ark Survival Evolved и Team Sonic Racing, я хочу купить их, чтобы поиграть в них на PS5. Зная, что у меня на самом деле практически нет денег, я очень сомневаюсь, стоит ли их покупать. В конце концов, может быть, я подожду до начала следующего месяца». billbil-kun, Dealabs

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Наверняка, это не весь список и появится ещё одна игра для PlayStation 5, отмечает ресурс VGC. Ждать осталось недолго, официально список новой подборки должны огласить сегодня вечером, в середине последней недели месяца, в это время уж точно не стоит планировать покупки.