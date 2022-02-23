Ноутбуки на базе 14-ядерных процессоров с такой графикой нацеливались на конкуренцию с 14-дюймовыми ноутбуками Apple.

Несколько дней назад компания Intel официально подтвердила план выпуска потребительских процессоров на несколько лет вперёд. В этом году нас ждёт Raptor Lake, затем, в период до 2024 года, появятся Meteor и Arrow Lake, а далее, уже после 2024 года, ожидается Lunar Lake. В Meteor Lake компания перейдёт на «плиточный» дизайн, что даёт множество преимуществ. В отношении графики это должно упростить интеграцию архитектуры Xe, «предложить производительность, близкую к традиционным дискретным графическим процессорам, сохраняя при этом энергоэффективность интегрированных», — отмечал ресурс AnandTech слова Раджа Кодури (англ. Raja Koduri), руководителя графического подразделения Intel.

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Накануне ресурс AdoredTV в своём Twitter @AdoredTV опубликовал слайд с планом выпуска процессоров Intel Arrow Lake-P, отмечает VideoCardz. Ранее ресурс уже заявлял, что в этих решениях планируется интегрировать графику GT3 с 320 блоками Execution Units (EU). Теперь понятно, на чём были основаны эти заявления. Информация из слайда уже успела устареть, многое недействительно, ресурс получил её около 9 месяцев назад. Однако стоит отметить, что тогда процессор Arrow Lake-P с 14 ядрами (6P+8E), 20-потоками и графикой GT3 был нацелен на конкуренцию с премиальными 14-дюймовыми ноутбуками Apple.

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На данный момент самая продвинутая интегрированная графика Iris Xe Max предлагает 96EU, а первые дискретные видеокарты Arc Alchemist предложат до 512EU — такая конфигурация, по слухам, должна конкурировать с GeForce RTX 3070/Ti от NVIDIA. Всё это позволяет предположить, что к 2024 году вычислительная производительность интегрированной графики Intel будет эквивалентна таким видеокартам, как RTX 3060 или AMD Radeon 6600 XT.