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Следующее обновление сделает графический редактор Paint.NET несовместимым с Windows 7 и 8.1
Популярное бесплатное приложение больше не будет поддерживать старые ОС.
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Среди множества бесплатных графических редакторов достаточно большой популярностью обладает Paint.NET — простая и удобная замена стандартному редактору изображений Microsoft Paint с существенно большими возможностями, расширенными за счёт новых инструментов и плагинов от сообщества. У разработчиков программы есть неприятные новости для пользователей Windows 7 и 8.1, поддержка этих операционных систем прекратится в новой версии под номером 4.4. Кроме этого, разработку сосредоточат только на 64-битной версии приложения.

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Paint.NET 4.3.8 является последней версией, доступной для старых операционных систем, она вышла 16 февраля. В обновлении был реализован ряд существенных улучшений, повышена производительность некоторых операций, добавлены новые инструменты и исправлены проблемы, в том числе, найдена и устранена утечка памяти. Возможно, выйдет какой-нибудь промежуточный релиз с небольшими исправлениями, предполагает ресурс gHacks, предлагая пользователям старых ОС обратить внимание на GIMP в качестве альтернативы. Также не стоит терять надежд на появление решения от энтузиастов, некоторым приложениям, отказавшимся от поддержки старых ОС, удалось вернуть работоспособность путём простого расположения отсутствующих библиотек в папке с программой.

#windows #обновления #программы
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