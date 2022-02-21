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AMD Radeon RX 6500 XT протестировали в играх с трассировкой лучей — лучше не включать
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Наверняка, покупатель современной видеокарты надеется познакомиться с трассировкой лучей. Эта технология существует в играх уже несколько лет и если ранее её могли использовать только владельцы производительных видеокарт NVIDIA, то теперь аппаратное ускорение предлагают и более бюджетные варианты как NVIDIA, так и AMD. Последняя в начале года представила видеокарту Radeon RX 6500 XT, это одно из решений, которое можно найти в продаже по близкой к рекомендованной цене. Способна ли эта видеокарта подарить владельцу положительные эмоции от игр с трассировкой лучей — это решил выяснить YouTube блогер RandomGaminginHD.

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Видеокарту протестировали в трёх играх, Battlefield 2042, Cyberpunk 2077 и Resident Evil Village при разрешении 1080p. В этих проектах включение трассировки лучей достаточно серьёзно влияет на визуальную составляющую. В Battlefield 2042 среднее количество кадров упало с 81 до 36, а в статистике очень редких событий 11 FPS. В других играх все ещё хуже, трассировка лучей превращает Cyberpunk 2077 в «слайд-шоу», когда без неё можно играть со средним FPS около 60, аналогичная ситуация с Resident Evil Village, где 116 FPS превращаются в 14. Очевидно, что в случае с RX 6500 XT играть с трассировкой лучей не получится, причём во всех играх использовались средние или низкие настройки графики и даже это не позволило добиться хотя бы стабильных 30 кадров в секунду.

#amd #видеокарты #amd radeon #бюджетные видеокарты
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