Он создан для удобства управления с геймпада и Steam Deck.

Недавно в бета-версии Half Life 2 заметили изменения, культовую игру готовят к выходу Steam Deck. Для удобства управления команде разработчиков пришлось переработать интерфейс всех меню игры, ведь он создавался с прицелом на управление с помощью мыши и клавиатуры, но никак не контроллера Steam Deck со стиками. На днях новый интерфейс вышел из стадии бета-тестирования, сообщает GamingOnLinux, теперь он доступен в основной версии игры. Кроме этого, обновились и эпизоды Half Life 2: Episode One и Episode Two, теперь новый интерфейс доступен и в них. Эпизоды ещё не прошли проверку на совместимость Deck Verified, но с большой вероятностью это произойдёт в ближайшее время.

Half Life 2: Episode One. Загрузочные меню тоже изменились.

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