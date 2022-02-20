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Процессоры Intel Raptor Lake могут стать быстрее до 15% в однопотоке и до 40% в многопотоке
Новые инсайды от Moore’s Law Is Dead.
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Intel официально подтвердила намерения выпустить новое семейство процессоров Raptor Lake во второй половине года, настольную линейку возглавит 24-ядерный и 32-поточный вариант, а обновлённая архитектура обеспечит двузначное увеличение IPC. Инсайдер Moore’s Law Is Dead решил дополнить эту информацию некоторыми деталями, по информации блогера, однопоточная производительность повысится до 8…15%, а многопоточная – до 30…40%. Запуск линейки может состояться к концу III квартала, тогда это будет быстрый ответ на новые процессоры AMD Zen 4, которым также приписывают запуск до конца сентября. Что касается мобильных вариантов, то они выйдут позже, в IV квартале.

Источник: Moore’s Law Is Dead, YouTube

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Также инсайдер считает, что не успеет пройти и года, как компания выпустит Meteor Lake, но в данном случае приоритет будет сделан на ноутбуках – это предположение высказывается уже не в первый раз. Обновление настольных платформ планируется, но будет ли это Meteor Lake или сразу следующее семейство Arrow Lake, неизвестно.

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#intel #процессоры #слухи #intel raptor lake
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