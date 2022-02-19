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Стали известны характеристики и ориентировочная стоимость компактных ПК Intel NUC 12 Extreme
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Intel активно готовит производительные компактные компьютеры NUC 12 Extreme нового поколения. Грядущие модели отличаются наличием возможности замены процессора, если это конечно понадобится, поскольку на рынок NUC 12 Extreme поступит уже с предустановленными Intel Core i7 и Core i9 — ресурс VideoCardz опубликовал основные характеристики устройств.

Источник: Twitter @momomo_us

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Модель NUC12EDBi9 оснащается 16-ядерным и 24-поточным процессором Core i9-12900 с максимальным ускорением до 5,1 ГГц, а модель NUC12EDBi7 будет предлагаться с 12-ядерным и 20-поточным Core i7-12700 с максимальной частотой до 4,9 ГГц. Поддерживается установка до 64 ГБ памяти DDR4-3200 формата SO-DIMM. Для организации системы хранения предлагается три M.2 разъёма с поддержкой интерфейса PCIe Gen4, устройств Intel Optane, а также возможностью организации массивов RAID 0 и 1. Среди остальных характеристик можно отметить поддержку 10-гигабитного Ethernet, наличие двух разъемов Thunderbolt 4.

Данные: VideoCardz

На выставке CES 2022 компания представила NUC 12 Extreme в разобранном виде. Система поддерживает установку дискретных видеокарт, но Intel тогда не воспользовалась этим для демонстрации видеокарт Arc Alchemist, а вот на прошедшем мероприятии Intel Investor Meeting 2022 Раджа Кодури (англ. Raja Koduri) показал NUC 12 Extreme в действии уже с новой игровой графикой, но, к сожалению, подробности этого за пределы мероприятия не попали.

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Тем временем, Twitter-блогер @momomo_us обнаружил NUC 12 Extreme в каталогах розничных продавцов. Вариант с процессором Core i7 стоит 1514 долларов США, а вариант с Core i9 — 1714 долларов США. Ожидается, что продажи начнутся к концу этого квартала.

#intel #компьютеры #intel nuc
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