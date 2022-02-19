Флагманский вариант получит Intel Core i9.

Intel активно готовит производительные компактные компьютеры NUC 12 Extreme нового поколения. Грядущие модели отличаются наличием возможности замены процессора, если это конечно понадобится, поскольку на рынок NUC 12 Extreme поступит уже с предустановленными Intel Core i7 и Core i9 — ресурс VideoCardz опубликовал основные характеристики устройств.

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Модель NUC12EDBi9 оснащается 16-ядерным и 24-поточным процессором Core i9-12900 с максимальным ускорением до 5,1 ГГц, а модель NUC12EDBi7 будет предлагаться с 12-ядерным и 20-поточным Core i7-12700 с максимальной частотой до 4,9 ГГц. Поддерживается установка до 64 ГБ памяти DDR4-3200 формата SO-DIMM. Для организации системы хранения предлагается три M.2 разъёма с поддержкой интерфейса PCIe Gen4, устройств Intel Optane, а также возможностью организации массивов RAID 0 и 1. Среди остальных характеристик можно отметить поддержку 10-гигабитного Ethernet, наличие двух разъемов Thunderbolt 4.

На выставке CES 2022 компания представила NUC 12 Extreme в разобранном виде. Система поддерживает установку дискретных видеокарт, но Intel тогда не воспользовалась этим для демонстрации видеокарт Arc Alchemist, а вот на прошедшем мероприятии Intel Investor Meeting 2022 Раджа Кодури (англ. Raja Koduri) показал NUC 12 Extreme в действии уже с новой игровой графикой, но, к сожалению, подробности этого за пределы мероприятия не попали.

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Тем временем, Twitter-блогер @momomo_us обнаружил NUC 12 Extreme в каталогах розничных продавцов. Вариант с процессором Core i7 стоит 1514 долларов США, а вариант с Core i9 — 1714 долларов США. Ожидается, что продажи начнутся к концу этого квартала.