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Производительность процессора Steam Deck в Geekbench оказалась близка к Ryzen 5 3400G
А если говорить об однопотоке, то здесь ближе Ryzen 3 3200G.
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В Geekbench заметили результаты тестирования игровой консоли Steam Deck, что позволяет оценить производительность процессорной части нестандартного APU устройства относительно других моделей, присутствующих на рынке. Как известно, в основе APU консоли, разработанного Valve совместно с AMD, лежат процессорные ядра на базе архитектуры Zen 2. Это не самое современное решение, но, вероятно, оптимальное с точки зрения производительности, эффективности, доступности и стоимости.

Источник: Geekbench

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Итоги недавнего тестирования в Geekbench также интересны тем, что это первые результаты под управлением Windows, все остальные были получены на Linux. Устройство получило оценки 830 и 3666 баллов в одноядерном и многоядерном тесте, максимальные значения на Linux составляли 880 и 3863. По оценкам ресурсов Notebookcheck и ITHome, производительность Zen 2 ядер консоли находится на уровне Zen+ решений, например, Ryzen 3 3200G, если говорить об одноядерной производительности и Ryzen 5 3400G, в случае с многоядерной производительностью. В числе причин этого может быть более низкий уровень частот и ограничение TDP, ядра в APU консоли Steam Deck работают в диапазоне 2,4…3,5 ГГц, эти же частоты у 3200G лежат в диапазоне 3,6…4,0 ГГц.

#amd #valve #steam deck #тесты не тесты
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