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Intel уточнила план запуска линейки видеокарт Arc Alchemist и игрового сервиса Project Endgame
Информация была озвучена на встрече с инвесторами.
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Intel опубликовала основные темы, которые обсуждались на встрече руководства компании с инвесторами. Среди них планы развития и реализации продуктов основных бизнес-подразделений. Остановимся на подразделении Accelerated Computing Systems and Graphics Group (AXG) и долгожданной графике Intel Arc, компания планирует поставить в 2022 году более 4 миллионов дискретных видеокарт. Intel уточнила план выпуска продуктов: в первом квартале появятся ноутбуки с графикой Intel Arc Aclhemist, на второй квартал запланирован выход настольных видеокарт, а на третий – моделей для рабочих станций.

План развития семейства графических процессоров на базе архитектуры Xe-HPG.
Источник изображения: Intel Corporation, Intel Architecture Day 2021 Presentation ( PDF ),

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Также компания заявила о начале работы над графической архитектурой Celestial, она позиционируется как решение для «ультраэнтузиастов». В соответствии с планом развития архитектуры Xe-HPG, видеокарты на базе архитектуры Celestial относятся к третьему поколению и следуют за решениями Battlemage. Следующим интересным моментом является работа над Project Endgame, судя по всему, этот проект является сервисом облачного гейминга, который предоставит пользователям доступ к новейшей игровой архитектуре с малой задержкой. Сервис планируется запустить в этом году.

#intel #видеокарты #intel arc #intel arc alchemist
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omoikane
19:09
Он там перманентно обитает, так сказать не отходя от станка работает.
GeForce RTX 4090 окажется в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090 и выйдет в сентябре 2022 – Hardwaretimes
omoikane
19:08
какой смех это всем известный факт :D Смех тут только ты как всегда вызываешь.
GeForce RTX 4090 окажется в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090 и выйдет в сентябре 2022 – Hardwaretimes
AL P
19:07
не спорь с пиндосом. это всё равно, что опуститься ниже плинтуса и спорить с макакой.
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
rektor
19:07
Та же самая срань что в и в первой части. Бесконечные мехозавры и сбор всякого барахла. Унылое консольное говно.
nubia Red Magic 7 – Snapdragon 8 Gen1, зарядка на 120 Гц и 165-Гц дисплей AMOLED за $610-870
AL P
19:05
ты пиндос, наверное не меломан и не знаешь цену ламповому усилителю, и не знаешь АЧХ характеристики ламп. Мозги на бургеры проели в своих сраных дональдах даках.
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
ev_rus
19:05
Ты где такой смех взял, тебя наи..ли, голову то включай.
GeForce RTX 4090 окажется в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090 и выйдет в сентябре 2022 – Hardwaretimes
Hacknir
19:05
Смысл от нее если на пк этой игры нет?
nubia Red Magic 7 – Snapdragon 8 Gen1, зарядка на 120 Гц и 165-Гц дисплей AMOLED за $610-870
omoikane
19:02
наркоман что ли, процентов 50% может быть где то(не везде), но 80 ты подсоснул чет у хуанга по моему :D
GeForce RTX 4090 окажется в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090 и выйдет в сентябре 2022 – Hardwaretimes
ev_rus
19:01
4060 будет как 3070, это потолок. И так по всем сегментам. 4050 через год (и то хорошо если вообще будет такая) будет на уровне 3060 максимум.
GeForce RTX 4090 окажется в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090 и выйдет в сентябре 2022 – Hardwaretimes
AL P
19:01
тебе, пиндос ты сраный, не понять русскую душу. это элементы для ракет, которые полетят в пиндосию!!! Мы по вооружению не превосходимы во всём мире.
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
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