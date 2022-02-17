Информация была озвучена на встрече с инвесторами.

Intel опубликовала основные темы, которые обсуждались на встрече руководства компании с инвесторами. Среди них планы развития и реализации продуктов основных бизнес-подразделений. Остановимся на подразделении Accelerated Computing Systems and Graphics Group (AXG) и долгожданной графике Intel Arc, компания планирует поставить в 2022 году более 4 миллионов дискретных видеокарт. Intel уточнила план выпуска продуктов: в первом квартале появятся ноутбуки с графикой Intel Arc Aclhemist, на второй квартал запланирован выход настольных видеокарт, а на третий – моделей для рабочих станций.



Источник изображения: План развития семейства графических процессоров на базе архитектуры Xe-HPG.Источник изображения: Intel Corporation , Intel Architecture Day 2021 Presentation ( PDF ),

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Также компания заявила о начале работы над графической архитектурой Celestial, она позиционируется как решение для «ультраэнтузиастов». В соответствии с планом развития архитектуры Xe-HPG, видеокарты на базе архитектуры Celestial относятся к третьему поколению и следуют за решениями Battlemage. Следующим интересным моментом является работа над Project Endgame, судя по всему, этот проект является сервисом облачного гейминга, который предоставит пользователям доступ к новейшей игровой архитектуре с малой задержкой. Сервис планируется запустить в этом году.