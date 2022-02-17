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Встроенная графика Radeon 680M процессоров Ryzen 6000 отметилась в UserBenchmark
Оценка новой графики оказалась существенно выше, чем у решений Vega.
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В процессорах AMD Ryzen 6000 впервые используется встроенная графика на базе архитектуры RDNA 2, которая в совокупности с оперативной памятью DDR5 должна быть существенно производительнее решений Vega прошлого поколения. Пока подробных тестов встроенной графики в играх нет (к моменту публикации уже могут появиться), прирост производительности можно оценить по результатам в UserBenchmak. Сегодня Twitter-блогер @_rogame обнаружил сразу две записи для Ryzen 7 PRO 6850U и Ryzen 7 6800H, оба процессора используют встроенное ядро Radeon 680M и тестировались с оперативной памятью DDR5-4800 в двухканальном режиме.

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Новая графика оценивается UserBenchmark выше, чем Vega 8. Для последней используется среднее значение по всем вариантам в базе, как мобильным, так и настольным. По частоте кадров в тестах однозначного вывода сделать нельзя, в одних тестах FPS у новой графики выше, в других такой же, как и у вариантов прошлого поколения.

Источник: UserBenchmark Radeon 680M и Vega 8
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Данные плохо подходят для сравнения, особенно когда выборка для Radeon 680M настолько мала. Поэтому стоит остановиться на общей оценке, она существенно выше для новых решений — 29,2% против 18,2%. Если судить по общим данным UserBenchmark, то Radeon 680M находится где-то вблизи NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, что довольно неплохо, а с увеличением частоты памяти данный результат должен стать существенно лучше.

Источник: UserBenchmark
#amd #видеокарты #amd ryzen #amd radeon #тесты не тесты
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