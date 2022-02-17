В сборке для разработчиков уже реализованы изменения, позволяющие старым играм получить множество преимуществ в оконном режиме, в том числе, поддержку Auto HDR.

Среди множества изменений в сборке Windows 11 для разработчиков присутствуют оптимизации, улучшающие работу игр в оконном режиме и в режиме «без полей». Эти оптимизации затрагивают методы вывода кадров на дисплей и должны уменьшить задержку, а также обеспечить поддержку таких функций, как Auto HDR и Variable Refresh Rate (VRR), в играх, использующих графический API DirectX 10 и 11, сообщается в блоге разработчиков DirectX. Данные оптимизации уже работают в полноэкранном режиме и в оконном, но только в случае с DirectX 12.

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Одной из составляющих набора оптимизаций является обновление модели представления графического содержимого, на смену устаревшей побитовой пересылке (BitBlt) приходит модель «перелистывания» (англ. Flip model). Только это уже позволит снизить задержку вывода кадров.

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Новые настройки интегрированы в интерфейс операционной системы, они находятся в графических настройках. Доступна как простая настройка с помощью переключателя, так и более подробный вариант, где пользователь может выбирать конкретные приложения и регулировать отдельные параметры. О том, когда новая функция появится в финальной сборке Windows 11, не сообщается.