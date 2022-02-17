Легендарный бренд уходит в прошлое.

Компания Micron завершила жизненный цикл легендарного бренда оперативной памяти Crucial Ballistix, причины этого не объясняются, но на рынке мы больше не увидим модулей Ballistix, Ballistix Max и Ballistix Max RGB. При этом компания продолжит производство стандартной памяти DDR5 для клиентского и серверного сегментов, а также разнообразных твердотельных накопителей — в этой категории продуктов бренд Crucial продолжит существовать, выделяя модели, ориентированные на геймеров и энтузиастов.

реклама «Мы по-прежнему сосредоточены на развитии наших продуктовых категорий NVMe и портативных SSD, в которых представлены накопители для ПК и игровых консолей. Кроме того, память Crucial DDR5 стандарта JEDEC даст основной массе любителей игр с компьютерами, поддерживающими DDR5, более высокую производительность, скорость передачи данных и пропускную способность, по сравнению с памятью Crucial Ballistix, которая была доступна ранее» — Тереза Келли (англ. Teresa Kelley), вице-президент и генеральный менеджер группы коммерческих продуктов Micron.

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Жаль, DDR5 выглядит очень интересно, особенно когда речь заходит о необычных решениях для энтузиастов. Эта категория пользователей ожидает, что новая архитектура модулей в будущем подарит нам очень необычные решения, возможно, с увеличением скоростных показателей на рынке появятся варианты с сильно переработанными схемами питания, массивными системами охлаждения, напоминающими чем-то решения, доступные во времена DDR2.