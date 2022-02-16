Видеокарта использует полноценный графический процессор Intel DG1.

Пока сообщество с нетерпением ждёт дебюта нового поколения дискретных видеокарт Intel под кодовым названием DG2, решения первого поколения DG1 ещё пытаются найти своего покупателя, а китайская компания GUNNIR даже предлагает заманчивую новинку. GUNNIR выпустила дискретную видеокарту для настольных компьютеров на базе полноценного графического процессора Intel DG1, это вариант Iris Xe Max, сообщает VideoCardz. Ранее этот графический процессор был доступен только в ноутбуках, настольные системы довольствовались вариантами на базе обычной версии Iris Xe и если она предлагала до 80 исполнительных блоков Execution Units (EU), то в Iris Xe MAX их 96, шейдерных блоков 768.

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Новая версия видеокарты от компании GUNNIR называется Iris Xe MAX Index V2, она доступна на Taobao по цене 699 юаней или 110 долларов США. Конфигурация памяти не изменилась, используется LPDDR4X с эффективной частотой 4267 МГц, шина данных 128 бит, в конечном итоге это обеспечивает пропускную способность 68 ГБ/с. Максимальная частота графического ядра достигает 1,65 ГГц, а максимальное энергопотребление 41 Вт. Новая модель присоединилась к двум другим вариантам на базе Intel DG1, они основаны на Iris Xe и стоят в диапазоне 90…100 долларов США для мене и более производительного решения соответственно.

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Как отмечает VideoCardz, нужно помнить, что видеокарты Irix Xe работают не со всеми системами, а только с процессорами Intel 9-го и 10-го поколения, материнскими платами B460, B365 и H310C.