Компания разработала технологию PIM и память GDDR6-AiM. Заменив ей стандартную память графического процессора можно увеличить производительность определённых вычислительных задач в 16 раз.

Всё больше внимания уделяется разработкам для локальной обработки данных по месту их хранения, прямо в памяти. Это позволяет повысить производительность и снизить энергопотребление. В этом направлении работает и южнокорейский гигант SK hynix, который сегодня объявил о разработке чипа памяти, способного обрабатывать информацию прямо внутри себя, выполнять определённые вычисления. Технология получила название Processing In Memory или сокращённо PIM.

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В качестве первого продукта компания представила образец памяти GDDR6-AiM, сокращённо от Accelerator in memory. Он позволяет ускорить некоторые специализированные вычисления до 16 раз. Этими вычислениями могут быть задачи, связанные, например, с машинным обучением и повышением эффективности обработки больших объёмов данных. Дальнейшие усилия по внедрению инноваций в технологию PIM сделают её применимой и для мобильных устройств, таких как смартфоны, где с развитием технологий ускорение работы алгоритмов ИИ становится всё более важной задачей.

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За счёт возможности работы решения SH hynix при более низком напряжении 1,25 В и уменьшения количества перемещаемых данных снижение энергопотребления достигает 80%. Разработку продемонстрируют на конференции ISSCC, которая пройдёт в Сан-Франциско в конце этого месяца, с 20 по 24 февраля.