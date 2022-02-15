Не будет флаеров, инструкций, каталогов и буклетов, никаких бумажных вложений. Бережём деревья.

Все чаще мы слышим новости об экологии и защите природы, производители стараются снизить выбросы углерода, использовать вторичное сырьё и предпринимают другие методы в рамках новых стратегий устойчивого развития бизнеса. Хорошо всем известная MSI не исключение, компания прилагает усилия по смягчению воздействия своей деятельности на окружающую среду в производстве и логистике: «Мы активно инвестируем в улучшение энергопотребления, сокращение отходов и контроль химических веществ в ответ на угрозу изменения климата».

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Оказывается, в запасе у компании был один простой, но действенный метод снижения воздействия на окружающую среду — отказ от всех бумажных вложений, включая буклеты с информацией об акциях, флаеры, каталоги продукции и руководство пользователя. Пока говорится только о материнских платах. Бумажное руководство пользователя вещь, конечно, нужная, но учитывая, что у подавляющего большинства покупателей есть несколько компьютеров или смартфон с доступом в интернет, от руководства пользователя можно отказаться. Вся информация будет доступна в цифровом формате на сайте MSI, а быстро перейти в нужный раздел можно будет отсканировав QR-код на упаковке.