Это существенно расширяет масштаб предоставляемых возможностей и услуг компании.

AMD завершает сделку по приобретению Xilinx. Это значительно увеличивает портфель продуктов AMD и позволяет расширить масштаб предоставляемых возможностей и услуг как за счёт нового оборудования, так и за счёт уникальных решений, полученных благодаря взаимному дополнению одних продуктов другими. В сегменте центров обработки данных к процессорам AMD EPYC и графическим ускорителям AMD Instinct присоединяется продукция Xilinx, в том числе, программируемые вентильные матрицы FPGA, адаптивные однокристальные системы, сетевые адаптеры SmartNIC. Спрос в области адаптивных вычислений растёт и продукты Xilinx будут иметь здесь решающее значение, считает AMD. С приобретением Xilinx компания охватит большую долю рынка, новая совокупная стоимость которой по всем ключевым направлениям оценивается в 135 миллиардов долларов.

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После объединения штат компании будет насчитывать более 15000 инженеров высокого класса, значительно расширяя масштаб исследований, разработок и возможностей AMD, в том числе, в области передовых технологий многоуровневой компоновки кристаллов, упаковки, чиплетов и их межсоединений, искусственного интеллекта и специализированных архитектур, а также в создании программных платформ высокого класса. Xilinx трансформируется в группу Adaptive and Embedded Computing Group (AECG), президентом группы становится бывший генеральный директор Xilinx Виктор Пэн (англ. Victor Peng). Больше подробностей можно узнать в официальном пресс релизе и на отдельной странице, посвященной событию.