Следующее крупное мероприятие Apple может состояться в следующем месяце, как отмечает MacRumors со ссылкой на отчёт Bloomberg, компания может представить новые iPhone и iPad. Кроме этого, в течение года от Apple ожидают новых компьютеров Mac, что ж, сегодня в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) было зарегистрировано сразу три компьютера.
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Устройства под кодовыми обозначениями A2615, A2686 и A2681 в базе данных регулятора обнаружил ресурс Consomac. Судя по записям, устройства будут поставляться с операционной системой macOS Monterey, вариант под номером A2681 является портативным, более никаких подробностей не раскрывается.
По предположениям Consomac, этими устройствами могут стать 13,3-дюймовый Apple MacBook Pro с чипом M2, Mac mini или 27-дюймовый iMac на базе M1 Pro. Стоит отметить, что обновление последнего варианта было бы весьма кстати, поскольку на данный момент в линейке Apple компьютеры iMac 27″ до сих пор используют процессоры Intel 10-го поколения.