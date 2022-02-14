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Утилита для создания MultiBoot дисков Ventoy теперь может загружать образы с локальных накопителей
Новая функция появилась в недавнем обновлении и избавляет от необходимости копировать образ на флешку или другой внешний диск.
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Бесплатная и достаточно популярная утилита для создания мультизагрузочных накопителей Ventoy накануне получила обновление до версии 1.0.66. Пожалуй, главным отличием новой версии является возможность загрузки образов с внутренних стационарных накопителей, отмечает ресурс Deskmodder. Таким образом, можно не копировать на внешний, более медленный накопитель образы, которые предполагается использовать только на основной системе, например, какие-нибудь специфичные образы для аварийного восстановления, установочные образы, созданные конкретно для данной машины, также новая возможность упростит тестирование образов. Кроме ISO, в числе поддерживаемых присутствуют WIM, VHD, VHDX и другие форматы, что теоретически позволяет загружать образы с виртуальными машинами и архивные копии. Да, можно реализовать это через основной загрузчик операционной системы, но Ventoy может стать более удобным и быстрым вариантом.

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Новая функция реализация с помощью мини-приложения VentoyVlnk, которое создает своеобразный ярлык, ссылку на нужный загрузочный образ. Далее этот ярлык переносится на накопитель с Ventoy и дело сделано, теперь при загрузке с внешнего накопителя в меню будет доступен нужный образ, располагающийся на внутреннем накопителе.

#обновления #программы
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