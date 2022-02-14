Меньше всего наценка на флагманские и некоторые бюджетные модели.

С начала этого года цены на видеокарты в Европе постепенно снижаются наряду с увеличением их доступности, на это указывает очередной отчёт ресурса 3DCenter, созданный на основе данных крупных торговых площадок Германии и Австрии. Текущие цены всё ещё довольно далеки от рекомендованных, но уже намного лучше того, что мы наблюдали в середине прошлого года. Видеокарты AMD Radeon в среднем продаются на 45% дороже рекомендованной розничной цены, а NVIDIA GeForce — на 57%. Динамика воодушевляет, так в прошлом месяце средняя наценка на видеокарты Radeon составляла 63%, а на GeForce — 77%. Увеличивается и доступность моделей, этот показатель достиг нового максимума за период с начала прошлого года.

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Также ресурс приводит детализацию по отдельным моделям, она показывает, что наценка в верхнем сегменте ниже, чем в среднем. Так модели Radeon RX 6900 XT и GeForce RTX 3080 Ti стоят на 32…33% выше, что довольно таки неплохо в текущей ситуации, учитывая, что анализируются стоимость и продвинутых вариантов от сторонних производителей. Наценка 51…55% актуальна для моделей среднего сегмента, таких как Radeon RX 6700 XT и GeForce RTX 3070 Ti. А вот ситуация с начальным сегментом отличается, если у NVIDIA в диапазоне моделей от RTX 3050 до RTX 3070 наценка в диапазоне 49…71%, то в случае с AMD наценка на Radeon RX 6500 XT составляет 17%, а на варианты RX 6600/XT — 32…33%. Возможно, это связано с меньшей популярностью этих моделей, бюджетный вариант Radeon встретили с критикой, модели RX 6600 также выглядят менее привлекательно на фоне конкурентов, демонстрируя низкую производительность