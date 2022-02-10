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Выход видеокарт Intel Arc Alchemist может задержаться для максимальной отладки драйверов
Компания сможет накопить запасы перед стартом продаж и успеет провести презентацию на крупном игровом мероприятии.
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Выход мобильных и настольных видеокарт Intel Arc Alchemist официально запланирован на первый квартал этого года, но в последнее время в сети достаточно много слухов о переносе запуска на второй квартал. Некоторые предположения по поводу графика запуска видеокарт высказал инсайдер Moore’s Law Is Dead в новом видео на своём YouTube канале. Основная суть заключается в том, что Intel стремится сделать драйвера как можно лучше, поэтому запуск линейки растягивается и начинается с продуктов начального класса, которые, вероятно, успеют появиться в первом квартале. Затем на рынок будут выходить более продвинутые варианты, по мере готовности, выпуск может растянуться на период с апреля по июнь. Когда на рынке появятся флагманы, драйвера уже должны быть максимально «отполированы».

Источник: Moore's Law Is Dead

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Один из источников инсайдера также утверждает, что производство настольных видеокарт партнёрами Intel начинается в марте и апреле, небольшой сдвиг запуска позволит накопить некоторые запасы перед началом продаж и обеспечить лучшую доступность видеокарт, считает инсайдер. Также отмечается, что перед запуском флагманских продуктов Intel хочет провести презентацию на каком-нибудь крупном мероприятии, посвящённом компьютерным играм, этим мероприятием может стать PAX East 2022 – выставка пройдет с 21 по 24 апреля в Бостоне, штат Массачусетс, США.

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#intel #видеокарты #intel arc #intel arc alchemist
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