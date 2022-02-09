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ЕС планирует инвестировать более 30 млрд евро в развитие полупроводников и строительство мегафабрик
Опубликован «Закон ЕС о чипах».
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Европейский Союз (ЕС) опубликовал ряд положений «Закона ЕС о чипах», который должен стать «планом Европы по восстановлению мирового лидерства в полупроводниковой отрасли», сообщает PCGamer. Европа хочет присоединиться к технологической гонке полупроводников и довести результаты своих передовых исследований до производства, так в исследовательском центре IMEC уже занимаются гравировкой пластин 1,4 нм. В создание комплексной платформы для промышленного внедрения передовых технологических процессов планируется до 2030 года инвестировать 11 миллиардов евро совместными усилиями государств членов ЕС.

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Подчёркивается необходимость инвестиций в собственные производственные мощности как для достижения самодостаточности, так и для увеличения доли в мировом производстве полупроводников. Предполагается, что за счёт государственных и частных инвестиций на развитие всей производственной цепочки и строительство крупных производственных центров (мегафабрик, Mega FABS) будет выделено около 30 миллиардов евро. Большое внимание должно быть уделено планированию и партнёрским отношениям для повышения устойчивости.

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Как подчёркивается Reuters, закон предусматривает набор инструментов, который позволит требовать от компаний поставки ключевых чипов в европейским компаниям во время кризисов. Также отмечается заявление главы ЕС по цифровым технологиям Маргрет Вестагер (дат. Margrethe Vestager), в соответствии с которым государственное финансирование может увеличиться для достижения целей ЕС по удвоению присутствия на мировом рынке полупроводников к 2030 году.

#полупроводники #технологии #производство
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