В сети появились слухи о возможном запуске компанией Tesla собственного магазина приложений для мультимедиа-систем электромобилей. Информация исходит от достаточно известных в сообществе Tesla блогеров, отмечает ресурс Drive Tesla Canada, напоминая, что идея создания магазина приложений высказывалась Илоном Маском (англ. Elon Musk) ещё в 2019 году во время одного из подкастов Ride the Lightning.
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Также можно отметить, что новая мультимедиа система с производительностью игровой консоли явно была создана не только для плавной работы интерфейса, здесь должно скрываться что-то большее и расширение функций разнообразными приложениями, распространяемыми через фирменный магазин, может быть одним из направлений использования возможностей нового аппаратного обеспечения.
По информации Teslascope (Twitter @teslascope), разработка магазина ведётся с середины 2021 года, предполагалось, что Илон Маск сообщит о приложении во время обсуждения финансового отчёта за IV квартал, но этого не произошло, хотя специалист отметил, что в этом году компания сделает акцент на разработке программного обеспечения. Также в подтверждение слухов приводится ссылка на список вакансий Tesla, компания ищет инженеров-программистов, владеющих React Native для разработки приложений, в том числе, для автомобильных информационно-развлекательных систем.