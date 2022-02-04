Подтверждение этому нашлось в неожиданном месте.

Оказывается, некоторые подробности о грядущих графических ускорителях AMD можно узнать не только из предсказаний инсайдеров, но и из профилей инженеров компании в социальных сетях. Так ресурс VideoCardz сообщает, что интересная информация присутствует на странице одного из сотрудников в LinkedIn, в списке проектов, над которыми он работал. Среди них перечислены ещё не выпущенные графические процессоры нового поколения: Navi 31, Navi 32 и Navi 33, а также ускоритель вычислений MI300.

реклама

Для каждого графического процессора указаны технологические процессы и здесь скрывается самое интересное: для Navi 31 и Navi 32 указано сразу две технологии, 5-нм и 6-нм. Это подтверждает информацию инсайдеров, компания готовит мульти-чип решения. Напротив младшего варианта Navi 33 присутствует только один техпроцесс — 6-нм. Это позволяет предположить, что Navi 33 получит монолитное исполнение, хотя единственный техпроцесс указан и напротив MI300, а этот графический процессор уж точно не должен быть монолитным, поскольку является преемником MI200, первого мульти-чип решения компании.

Первым информацию заметил Twitter блогер @blueisviolet

анонсы и реклама 1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02 <b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ Снижена цена RTX 3050 Gigabyte Eagle и заметно 3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты -40% в Киберпонедельник в Ситилинке -60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> RTX 3060 подешевели за неделю на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI RTX 3070 со скидкой 15 000р

Несмотря на множество предположений, точная конфигурация будущих графических процессоров неизвестна. Они могут использовать несколько графических чиплетов, отдельные микросхемы с кэш-памятью, возможно, появятся отдельные чиплеты для ускорения задач ИИ. Инсайдеры говорят об удвоении вычислительных блоков относительно текущих решений.