Оказывается, некоторые подробности о грядущих графических ускорителях AMD можно узнать не только из предсказаний инсайдеров, но и из профилей инженеров компании в социальных сетях. Так ресурс VideoCardz сообщает, что интересная информация присутствует на странице одного из сотрудников в LinkedIn, в списке проектов, над которыми он работал. Среди них перечислены ещё не выпущенные графические процессоры нового поколения: Navi 31, Navi 32 и Navi 33, а также ускоритель вычислений MI300.
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Для каждого графического процессора указаны технологические процессы и здесь скрывается самое интересное: для Navi 31 и Navi 32 указано сразу две технологии, 5-нм и 6-нм. Это подтверждает информацию инсайдеров, компания готовит мульти-чип решения. Напротив младшего варианта Navi 33 присутствует только один техпроцесс — 6-нм. Это позволяет предположить, что Navi 33 получит монолитное исполнение, хотя единственный техпроцесс указан и напротив MI300, а этот графический процессор уж точно не должен быть монолитным, поскольку является преемником MI200, первого мульти-чип решения компании.
Несмотря на множество предположений, точная конфигурация будущих графических процессоров неизвестна. Они могут использовать несколько графических чиплетов, отдельные микросхемы с кэш-памятью, возможно, появятся отдельные чиплеты для ускорения задач ИИ. Инсайдеры говорят об удвоении вычислительных блоков относительно текущих решений.