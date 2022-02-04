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Отключив два значка на панели задач Windows 11, можно освободить пару сотен МБ оперативной памяти
Все из-за запуска фоновых процессов рендеринга.
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Разработчик Майкл Нихаус (англ. Michael Niehaus) обнаружил, что убрав два ярлыка с панели задач Windows 11, можно освободить несколько сотен мегабайт оперативной памяти и в целом снизить нагрузку на систему. Оказывается, панель виджетов и чат на базе Microsoft Teams запускают в фоне процессы рендеринга WebView2 для отображения веб-содержимого в приложениях. Причём если панель виджетов делает это только после первого обращения к ней, то чат создаёт фоновые процессы даже если не был запущен. Самое интересное, что этого можно избежать очень просто, нужно убрать с панели задач значки панели виджетов и чата. Этого достаточно, чтобы никакие фоновые процессы рендеринга не создавались после входа в систему, объясняет ресурс Ars Technica со ссылкой на запись в блоге специалиста.

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Судя по всему, эти простые действия позволят избавиться примерно от двенадцати фоновых процессов и освободить ни много ни мало от 100 до 300 МБ оперативной памяти — процессы, связанные с рендерингом веб-страниц достаточно прожорливые, как отмечает Нихаус, WebView2 использует веб-браузер Edge и является своеобразным аналогом фреймворка Electron. Построенные на его базе приложения отличаются немалыми аппетитами к оперативной памяти.

#windows 11 #операционные системы
3
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