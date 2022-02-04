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Видеокарта Radeon RX 6950 XT может появиться уже в апреле, модели сохранят 7 нм техпроцесс
Предполагаемый прирост производительности составляет 10%.
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Слухи об обновлении линейки видеокарт AMD Radeon RX серии 6000 продолжают появляться в сети, только накануне известный Twitter инсайдер @greymon55 сообщал о предполагаемых сроках появления моделей RX 6950 XT,  6850 XT и 6750 XT в июне или июле, к сегодняшнему дню эту информацию скорректировали ещё несколько известных своими частыми и достаточно точными инсайдами блоггеров. Как отмечает VideoCardz, по информации Moore’s Law Is Dead, графические процессоры Navi 21 и 22 в новых моделях не переведут на 6-нм техпроцесс, чипы продолжат изготавливать по 7-нм технологии. Возможно, оптимизация технологии за уже достаточно длительное время производства и так позволит немного увеличить частоты. Ожидаемый прирост быстродействия — около 10%.

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Что касается возможных сроков появления на рынке, Twitter блогер под псевдонимом @coreteks, известный по одноименному интернет ресурсу и YouTube каналу с аналитическими и техническими публикациями, сообщил со ссылкой на свои источники, что выход флагманской модели RX 6950 XT запланирован на середину апреля, а RX 6850 XT вообще не планируется. Что ж, в любом случае, богатый набор слухов указывает на подготовку новых моделей и, судя по всему, главным обновлением будет переход на более быстрые чипы памяти 18 Гбит/с. Более ранний выход весной выглядит логично, ведь к концу года планируется представить уже новую линейку на базе архитектуры RDNA 3.

#amd #видеокарты #amd radeon
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