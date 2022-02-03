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CEO Silicon Motion полагает, что в массовом сегменте SSD PCIe Gen4 будут актуальны ещё несколько лет
Первые накопители PCIe 5.0 могут появиться к концу этого года, но будут нацелены на энтузиастов.
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Разработка контроллеров для твердотельных накопителей (SSD) с поддержкой PCIe Gen5 успешно ведётся рядом компаний и первые модели для потребительского сегмента ожидаются уже в конце этого года. Однако нацелены эти SSD будут не на массовый сегмент, а на энтузиастов, пишет Tom’s Hardware со ссылкой на стенограмму отчёта о прибылях и убытках компании Silicon Motion, одного из ведущих разработчиков SSD контроллеров.

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В массовом сегменте, если говорить о готовых компьютерах от крупных OEM-производителей, твердотельные накопители с интерфейсом PCIe Gen4 будут использоваться ещё несколько лет, прогнозирует исполнительный директор Silicon Motion Уоллес Коу (англ. Wallace Kou). Что касается контроллера с поддержкой PCIe 5.0 от Silicon Motion, компания разрабатывает контроллер SM2508 и планирует со своими партнёрами выпустить твердотельные накопители на его основе к концу этого года, сообщает Tom’s Hardware, отмечая, что более доступный PCIe 5.0 вариант SM2507 ожидается к 2024 году.

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Скорее всего, потребители будут придерживаться накопителей с поддержкой PCIe Gen3 и Gen4, пока выигрыш от более высокой скорости не станет заметен в повседневных задачах и играх. На данный момент разница не настолько велика, но в будущем ситуация может в корне измениться. Новое поколение консолей, где скорости накопителей уделяется большое внимание, вышло сравнительно недавно, поэтому разработчики могли ещё не в полной мере начать использовать скоростные возможности SSD и продвинутые технологии сжатия данных в PlayStation 5 и Xbox Series.

#ssd #твердотельные накопители #silicon motion #pcie 5.0 #pcie gen5
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