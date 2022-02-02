Дефицит также потребовал корректировки прогнозов на этот год.

Объёмы поставок игровых консолей нового поколения PlayStation 5 (PS5) достигли впечатляющих величин, но, к сожалению, не таких высоких, как в случае с PS4, сообщает ресурс Wccftech. Общий объем поставок PS5 на конец прошлого года достиг объёма 17,3 млн единиц, за этот же период времени было продано 20,2 млн PS4. Причина этого понятна — дефицит в глобальной цепочке поставок. Ситуация остаётся достаточно напряжённой и это находит отражение в годовом прогнозе продаж PS5.

реклама Ожидается, что объем продаж будет ниже октябрьского прогноза в связи с ожидаемым снижением продаж игрового оборудования PlayStation 5, в основном из-за нехватки компонентов, особенно полупроводников. Ожидается, что операционный доход будет выше октябрьского прогноза в связи с ожидаемым снижением коммерческих, общих и административных издержек. — Quarterly Financial Statements, Sony Group Corporation

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Прогноз сократился примерно на 3,3 млн единиц, к концу марта компания планирует продать 19,3 млн PS5, хотя ранее ожидалось, что удастся перешагнуть рубеж в 22,5 млн устройств. Специалисты The Verge также отмечают, что отгрузки в праздничный квартал незначительно превысили показатели предыдущего и это также указывает на кризис в глобальной цепочке поставок. Но ограниченные возможности производства дорогостоящих консолей положительно повлияли на итоговую прибыль игрового подразделения, на раннем этапе жизненного цикла устройства операционная прибыль подразделения выросла на 12,1%, The Verge считает, что Sony получала бы меньше прибыли каждый квартал, если бы могла удовлетворить спрос.