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Спутниковый интернет Starlink Premium с большой тарелкой будет надежнее, быстрее и в пять раз дороже
Компания Илона Маска анонсировала новый премиальный пакет услуг.
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Глобальная спутниковая система Starlink компании Илона Маска (англ. Elon Musk) SpaceX неожиданно анонсировала новый премиальный пакет услуг спутникового интернета. Starlink Premium предлагает высокую скорость вплоть до 500 Мбит/с и низкую задержку 20…40 мс. В комплект для подключения входит новая большая квадратная тарелка, которая должна обеспечить надёжную работу даже в экстремальных погодных условиях, отмечает компания. Илон Маск в своём Twitter @elonmusk объяснил, что площадь фазированной антенной решётки в новой тарелке в два раза больше, чем у стандартной модели, тарелка предлагает более широкий угол сканирования.

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Высокая скорость, надёжность и круглосуточная приоритетная поддержка клиентов позволяют компании рекомендовать этот пакет услуг не только для продвинутых пользователей, но и для малого бизнеса — небольших офисов и магазинов.

Источник: Starlink и Teslarati
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Как подчеркивает ресурс Teslarati, новый премиальный пакет в пять раз дороже стандартного — он оценивается в 2500 долларов США, ежемесячная плата за услуги составит 500 долларов. При этом базовый вариант оценивается приблизительно в 500 долларов, а тариф в 100 долларов, в данном случае пиковые скорости достигают 200 Мбит/с. Поставки нового оборудования для подключения премиального пакета услуг начнутся во втором квартале.

#технологии #spacex #starlink #спутниковый интернет
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Зеглот, во имя и славу ситилинка!)
GeForce RTX 3050 вернулись в магазины РФ, а геймеры скупают бюджетные GeForce GTX 1650/1050 Ti
Тилька Шмидт
13:13
На данный момент надежнее и качественнее оптики для передачи информации человечество еще не придумало.
Спутниковый интернет Starlink Premium с большой тарелкой будет надежнее, быстрее и в пять раз дороже
Кристина Рейнхарт
13:12
Для хобби можно и на ПК найти сотни вариантов. Но тем кто ещё и на работе за компом сидит - такое я точно не посоветую.
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Кристина Рейнхарт
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