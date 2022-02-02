Компания Илона Маска анонсировала новый премиальный пакет услуг.

Глобальная спутниковая система Starlink компании Илона Маска (англ. Elon Musk) SpaceX неожиданно анонсировала новый премиальный пакет услуг спутникового интернета. Starlink Premium предлагает высокую скорость вплоть до 500 Мбит/с и низкую задержку 20…40 мс. В комплект для подключения входит новая большая квадратная тарелка, которая должна обеспечить надёжную работу даже в экстремальных погодных условиях, отмечает компания. Илон Маск в своём Twitter @elonmusk объяснил, что площадь фазированной антенной решётки в новой тарелке в два раза больше, чем у стандартной модели, тарелка предлагает более широкий угол сканирования.

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Высокая скорость, надёжность и круглосуточная приоритетная поддержка клиентов позволяют компании рекомендовать этот пакет услуг не только для продвинутых пользователей, но и для малого бизнеса — небольших офисов и магазинов.

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Как подчеркивает ресурс Teslarati, новый премиальный пакет в пять раз дороже стандартного — он оценивается в 2500 долларов США, ежемесячная плата за услуги составит 500 долларов. При этом базовый вариант оценивается приблизительно в 500 долларов, а тариф в 100 долларов, в данном случае пиковые скорости достигают 200 Мбит/с. Поставки нового оборудования для подключения премиального пакета услуг начнутся во втором квартале.