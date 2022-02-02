Инсайдеры предполагают, что AMD может выпустить не только новые модели верхнего сегмента, но и продолжить пополнение бюджетного.

Слухи о подготовке обновления в настольной линейке видеокарт AMD Radeon RX серии 6000 продолжают обрастать дополнительными подробностями, так в Twitter инсайдера @greymon55 появилась очередная порция информации не только о новых производительных решениях, но и бюджетных. Во-первых, по данным инсайдера, обновление XT моделей среднего и верхнего сегмента должно состояться в середине года, в июне или июле. Ранее сообщалось, что новые версии видеокарт будут явно выделены в линейке за счет обновленной нумерации с цифрой 50 на конце (RX 6x50 XT), а в числе предполагаемых изменений переход на чипы памяти GDDR6 со скоростью 18 Гбит/с.

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Во-вторых, инсайдер говорит о намерениях компании представить в мае ещё одну бюджетную модель — Radeon RX 6500. Считается, что это будет аналог RX 6400, урезанной модели, предназначенной только для сборщиков готовых систем, но, вероятно, в отличие от неё RX 6500 появится в розничной продаже. Рекомендованная стоимость может составить всего лишь 130 долларов США. В модели RX 6500 графический процессор должен содержать 12 блоков Compute Units (768 шейдерных блоков), отмечает Wccftech, есть надежда на сохранение высокого уровня частот.